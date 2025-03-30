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İHA

Kapadokya, 2025 yılının ilk iki ayında 340 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandığını belirterek, 2025’in turizm açısından rekor kıran bir yıl olacağını öngördüklerini ifade etti.

Vali Fidan, yılın geri kalanında konaklama, balon turları ve diğer turizm aktivitelerinde büyük bir başarı beklediklerini açıkladı.

"GEÇEN YILA GÖRE TURİST SAYISI YÜZDE ON ARTTI"

Vali Fidan, "İlk iki aylık turizm verilerine baktığımızda, bölgemizi geçen yıl ilk iki ayında 310 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Bu rakam 2025 yılının ilk iki ayında 340 bine çıktığını görüyoruz.

Bu da turizm verilerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde onluk bir artışı gösteriyor. 2025 yılının genel anlamda yıl boyu rezervasyonlar açısından baktığımızda yine çok başarılı, çok verimli bir yıl olacağını öngörüyoruz.

"REKOR BİR YIL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Turizm sektörümüz açısından da gerek konaklama anlamında, gerek balon anlamında gerek diğer turizm aktiviteleri anlamında bir rekor yıl olmasını bekliyoruz. Veriler bize bu yılın ilk iki ayında yüzde onluk bir artışı gösteriyor.

Bu artışın ben bayram tatili sonrasında bahar döneminin gelmesiyle ve yılın akabinde daha da artarak devam edeceğini, turizm anlamında başarılı bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Buna göre hazırlık yaptık inşallah 2025 yılı Kapadokya turizmi açısından, ilimiz açısından sektörün tüm bileşenleri açısından çok başarılı bir yıl olacak diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.