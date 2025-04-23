Kapadokya'da son 10 yılda 5 milyona yakın turist balona bildi

AA

Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya, dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul ediliyor.

Kapadokya'da, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist balon turlarıyla bölgeyi keşfetti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede turist hareketliliği son yıllarda artıyor.

Bölgedeki doğal ve tarihi güzellikleri keşfeden turistler, özellikle sıcak hava balon turlarına ilgi gösteriyor.

SOSYAL MEDYANIN TANITIM GÜCÜ

Özellikle sosyal medyada yayılan Kapadokya'da balon turu görsellerini gören turistler, Türkiye ziyaretlerinden haftalar önce sıcak hava balon turu rezervasyonlarını yaptırıyor.

GÜNDE 156 BALON HAVALANIYOR

Hava koşullarının uygunluğuna göre yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, günde 156 sıcak hava balonu gökyüzünü renklendiriyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist sıcak hava balon turlarına katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı izledi.

Balon turlarına 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 621 bin 949, 2024'te ise 769 bin 814 turist katıldı.