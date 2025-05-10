Kapı vizesine İç ve Doğu Anadolu'dan da talep gelmeye başladı

DHA

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, kapı vizesine olan taleple ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meriç, kapı vizesinin vatandaş için yurt dışına daha rahat bir çıkış yolu olduğunu söyledi.

EK SEFERLER GETİRİLDİ

Bu yıl Aliağa'dan, Dikili'den Yunan adalarına ilave seferler konulduğunu hatırlatan Meriç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ ile Samos'a, Karlovasi'ye Seferihisar'dan ek seferler koydu. Bu seferle kapı vizesinde sayı artacaktır" dedi.

Hafta sonlarında yine yığılmaların olacağına dikkati çeken Meriç, "Vatandaşlara tavsiyem kapı vizesini kullanmak istiyorlarsa, tatillerini hafta sonundan çok hafta içine yaymaları. Konaklama rakamları daha uygun olacak hem de hafta sonu kapıdaki yoğunluktan kurtulacaklardır" diye konuştu.

"BAYRAMDA KAPIDA VİZEYE OLAN TALEBİN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Kapı vizesine olan talebin arttığına dikkati çeken Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece Ege Bölgesi'nden değil özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan da talep gelmeye başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan gelecek vatandaşlarımız sadece kapı vizesi için değil aynı zamanda şehrimizi gezmek için de gelecekler. Bayramda da kapıda vizeye olan talebin artmasını bekliyoruz.

"VATANDAŞ BAYRAMINI TATİLE AYIRAMAYACAK"

Meriç, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatiliyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Bayram tatilinin 4 gün olduğunu belirten Meriç, "Bu sene vatandaş tatilini kurban kesimine ve aile ziyaretlerine ayıracak, tatile zaman ayırma şansı kalmayacak" dedi.

Bayram tatilinin uzatılma ihtimalini değerlendiren Meriç, "Son dakika uzatılması sektöre yansımıyor. Resmi tatilin yanına ilave bir tatil konacaksa 1 yıl öncesinden belli olmalı" diye konuştu.