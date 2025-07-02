Karabük'te düğün konvoyunun önünü kesip tavla oynadılar

Düğün konvoylarına yapılan şakalar ve geleneksel eğlencelere bir yenisi daha eklendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin almaya giden bir düğün konvoyunun önü, gençler tarafından kesildi.

TAVLA OYNADILAR

Gençler, konvoyun geçişini engelleyerek yol ortasında tavla oynamaya başladı.

Konvoydakiler, gençlerin oyunu nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

BAHŞİŞİ ALINCA YOLU AÇTILAR

Gelenek gereği gençlere bahşiş verilmesinin ardından oyun sonlandırıldı ve araçların geçişine izin verildi.

Konvoydaki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gençlerin eğlenceli anlar eşliğinde bahşiş aldığı görülüyor.