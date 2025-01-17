Karabük'te iki kardeş karnelerini atlarla almaya geldi

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Mustafa Antepoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Selahattin Mert Yaşar ve kardeşi 2.sınıf öğrencisi Ömür Yaşar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerinden karne almak için atların üstünde okula geldi.

Kardeşler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında atlarından inip sınıflarına girdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bazı veliler, çocuklarıyla birlikte 'Umay' ve 'Aydeniz' isimli atlara ilgi göstererek başlarını okşayıp sevdi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Okuldan çıkan kardeşler, zayıf bulunmayan karnelerini Safranbolu Atlı Spor Kulübü Başkanı olan Sıddık Yaşar'a gösterdi.

"İLGİ YOĞUN SEVİYEDE"

Çocuklarının 2.5-3 yaşlarından itibaren atları sevdiklerini belirten Yaşar, "Uzun süredir atlara biniyorlar. Atlara binmeleri telefondan ve tabletten uzak durmalarına fayda sağlıyor. Daha fiziki olarak güçleniyorlar, özgüvenleri artıyor ve kaygıları azalıyor. Bunlardan dolayı atlarla ilişkileri yoğun seviyede." dedi.

Çocuklarını atların üstünde görenlerin şaşkınlık yaşadığına dikkat çeken Yaşar, "Bir değişiklik yapmak istediler. Baba ‘Sen araba sürüyorsun, biz at sürüyoruz' dediler. Arabayı kendileri süremedikleri için atlarla geldiler. Vatandaşlar şaşkın bir şekilde bakıyorlar, insanların ilgi odağı oluyorlar." diye konuştu.

EVLERİNİN YOLUNU TUTTULAR

Ömür Yaşar ise atları çok sevdiğini söyledi.

Selahattin Mert Yaşar da, "2 yaşından itibaren ata biniyoruz. Ata binince kendimi güvende gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Kardeşler, atların üstünde evlerinin yolunu tuttu.