Karabük'te komşuları izin vermeyince evine doğalgaz bağlatamadı

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 7 kişilik Turan Ailesi, komşularının inadı nedeniyle adeta soğuktan donuyor.

Evlerinde doğalgaz bulunmayan aile, zor günler yaşıyor.

Barış Mahallesi'nde iki katlı evde çocuklarıyla birlikte oturan 81 yaşındaki Yılmaz ve 77 yaşındaki Hamide Turan, 10 yıl önce mahalleye gelen doğalgaz bağlantısını komşularının arsalarından bağlantıya geçiş izni vermemesi nedeniyle evlerine ulaştıramadı.

KOMŞULARI İZİN VERMEYİNCE DOĞALGAZ BAĞLANAMADI

Doğalgazın bağlatılması için Karabük Valiliğine başvuran Yılmaz Turan, ikamete gelen Kargaz yetkililerinin "komşularının arsalarından doğalgaz hattı geçişine izin vermesi durumunda" bağlantıyı yapabileceklerini iletti.

Turan Ailesi, komşularının bu çözüme yanaşmadığını ifade etti.

"İZİN VERİRLERSE BAĞLARIZ"

Yılmaz Turan, mahalleye 10 sene önce doğalgaz geldiğini belirtti. Evin alt tarafından geçen kısma Karayollarının müsaade etmediğini söyledi.

Üst kısımdan da ev sahiplerinin izin vermeyince doğalgaz hattının bağlanmadığını ifade eden Turan, "Doğalgaz şirketine gittik, muhtara gittik, muhtar da aynısını söyledi. Muhtar, 'Orada yol var, yol gelene kadar bekleyeceksin' dedi. Valiliğe müracaat ettik, valiliğe müracaat edince buraya geldiler. 'Sizin orada komşu var, bağlantı yapılmasını istemiyor, izin verirlerse hemen gelir bağlarız' dediler. Alt tarafı da 'Karayollarına ait' dediler. Biz de 'yolun kenarından geçer' diyoruz.

"10 YILDIR SOBAYLA ISINIYORUZ"

Herkesin doğalgazı var, 10 yıldır benim yok. Soba ile ısınıyoruz, odun kırıyorum, çekiyorum yakıp ısınıyoruz. Zor oluyor ama ne yapalım, donalım mı?

Sadece sobanın ısındığı yer yanıyor, diğer yerler hep buz gibi. Banyo, mutfak diğer odalar... Sıcak su yok. Yetkililerden doğalgazın bağlatılmasını istiyorum" dedi.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Hamide Turan da, odaların soğuk olduğunu, sadece soba yanan odanın sıcak olduğunu belirtti. Turan, "Misafir gelse oturacak yer yok. Hepimiz bir yerde, sobanın yanında yatıyoruz. Mutfakta iş yaparken üşüyorum." diye konuştu.

Turan Ailesi, soruna bir çözüm bekliyor.