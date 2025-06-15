İHA
Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Yusuf Satıcı, Aslı Onan ile dünyaevine girdi.
Düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içinden geçen konvoyu, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi durdurdu.
OKEY MASASIYLA DÜĞÜN KONVOYUNU DURDURDULAR
Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı.
Damadı ve sağdıcını okey masasına oturtup, oyun oynatıp bahşiş aldıktan sonra konvoy yeniden yoluna devam etti.
Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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