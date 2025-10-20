Karabük'te renkli trafik denetimi: Şoför ceza yerken fasıl ekibi darbuka çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük'te gece saatlerinde, polis ekiplerinin trafik denetiminde eğlenceli anlar yaşandı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda rutin trafik kontrolü yapan ekipler, durdurulan otobüsün şoförünün, sahip olduğu ehliyet sınıfının aracı kullanmaya uygun olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

ŞOFÖR CEZA YERKEN FASIL BAŞLADI

Cezai işlemler sürerken ilginç anlar yaşandı. Bir düğün dönüşü otobüste bulunan ve çalgıcılardan oluşan grup, yanlarında taşıdıkları darbuka ve kemanla trafik ekiplerine sürpriz yaptı.

Otobüsün yanında mini bir fasıl başlatan çalgıcılar, oyun havası eşliğinde eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Darbuka ve kemanla çalınan müzikle birlikte bazı vatandaşlar tempo tutarken bu sıra dışı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BİR ANDA ORTAM ŞENLENDİ

Hem cezai işlem uygulanması hem de çalgıcıların fasıl performansı, sosyal medyada gündem oldu. Trafik denetimlerinin ciddiyetiyle eğlenceli atmosferin bir arada yaşandığı olay, izleyenleri gülümsetti.

Trafik ekipleri ise hem cezai işlemleri titizlikle tamamladı hem de oluşan olumlu atmosfer sayesinde görevlerini sürdürürken vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu.