Karabük'te yılkı atları görüntülendi

İHA

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barından Karabük'ün Yenice ilçesindeki Göktepe Yaylası'nda sürüler halinde yaşayan yılkı atları ve taylar, havaların ısınmasıyla yaylalarda görünmeye başladı.

"ETKİLEYİCİ"

Yılkı atlarının doğayla olan uyumuna dikkat çeken Doğa Fotoğrafcısı Ramazan Akkaya, "Bu atlar insan müdahalesi olmadan, tamamen doğal döngü içinde yaşıyor. Onları izlemek, doğanın dengesiyle kurdukları ilişkiyi görmek etkileyici." dedi.

VATANDAŞLAR YILKI ATLARINI BENİMSEDİ

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen yılkı atları, doğasever ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yaylada hayvanlarla iç içe olmaya alışkın köylüler, kimi zaman mahsullerine zarar verseler de yılkı atlarının varlığını benimsedi.

Sayılarının hızla azaldığı gözlenen yılkı atlarının korunması için Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimin önlem alması bekleniyor.

Yılkı atları, doğada yaşamalarından dolayı ürkek ve vahşilikleriyle biliniyor. Yaylaya gelen vatandaşlar ise bu vahşi atların kendilerini görünce ürkmesi nedeniyle uzaktan izlemekle yetiniyor.