Karnı böyleyse sakın almayın! Bu detay bayat balığı ele veriyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte balık sezonu tüm hareketliliğiyle başladı.

Eylül ayından itibaren sofraların vazgeçilmezi olan balık, yüksek besin değeriyle uzmanlar tarafından haftada en az iki kez tüketilmesi önerilen gıdalar arasında yer alıyor.

Ancak uzmanlar, taze olmayan balığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizerek tüketicileri uyarıyor.

Pazar ve tezgâhlarda uzun süre bekletilen balıkların özellikle risk taşıdığını belirten uzmanlar, bayat balığın tüketilmesi halinde gıda zehirlenmesinden ağır sağlık komplikasyonlarına, hatta tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.

Bu nedenle balık seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kritik detaylar bulunuyor. Peki, bayat balık nasıl anlaşılır?

1. Su Testi

Evinizde büyük bir kabın içine su koyup balığı içine bırakarak tazelik testi yapabilirsiniz. Balık dibe çöküyorsa taze demektir. Su yüzeyinde kalan balıklar ise büyük olasılıkla bayattır ve kesinlikle tüketilmemelidir.

2. Göz Kontrolü

Balık alırken gözlerine mutlaka bakın. Canlı, parlak ve saydam gözler balığın taze olduğunu gösterir. Matlaşmış, çökmüş gözler ise bayatlığı işaret eder.

3. Gözbebeğinin Yapısı

Taze balıklarda gözbebekleri belirgin ve dışa doğru bakar. Bu yapı bozulmuşsa balık artık tazeliğini kaybetmiştir.

4. Etin Sertliği

Balığı kestikten sonra etine dokunarak kontrol edin. Taze balığın eti sıkı ve elastiktir. Karın bölgesinde aşırı şişkinlik oluşmuşsa balık bayatlamış demektir.

5. Karın Bölgesi Uyarısı

Uzmanlara göre balığın karın kısmı temiz ve dolgun görünmelidir. Karın bölgesi buruşuksa, dışkı kısmı belirginse veya şişkin duruyorsa balık kesinlikle taze değildir.

6. Solungaç Rengi

Solungaçlar, balığın tazeliğini anlamanın en güvenilir yöntemlerinden biridir. Kırmızı ve nemli solungaçlar tazelik göstergesidir. Solungaçlar koyu kırmızıya veya kahverengiye dönmüşse balık bayatlamıştır. Ayrıca pulların parlak olması gerektiği de belirtiliyor.

7. Koku Testi

Taze balık hafif bir deniz kokusuna sahiptir. Aşırı ağır, amonyak benzeri bir koku varsa balığın bozulmaya başladığı anlaşılır. Balığı yıkarken etin erimeye başlaması ise kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin en net işaretidir.