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AA

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı bir köyde, Erdal Yokuş'a ait inek, birisi kafatasında anomali bulunan ikiz buzağılar dünyaya getirdi.

Sezaryen ile dünyaya gelen buzağı kafa yapısının bozuk olması nedeniyle annesinden beslenemeyen buzağıya biberonla süt verildi.

"BUZAĞININ 3 AYAĞI BİRDEN GELDİ"

Besici Erdal Yokuş, normal bekledikleri doğumun gerçekleşmemesi üzerine veteriner hekim çağırdıklarını söyledi.

Olayın şaşkınlığı içinde olduğunu dile getiren Yokuş şu sözleri kullandı:

Gece 3'te sahura kalktım ve sonra ahıra geldim, baktım inek doğum üzerindeydi. Bir süre bekledim, buzağının 3 ayağı birden geldi.



Komşum geldi baktı, 'İnek ikiz doğuruyor.' dedi ve veteriner hekimi çağırdık. Veteriner hekim ameliyatla ikiz buzağıyı çıkardı, biri sağlıklı, biri sağlıksız geldi.

"KAFATASINDA ANORMALLİK VAR"

Akrabasına yardıma gelen Gülabi Karslı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İneğe müdahale ettik, başaramadık. Sağlıksız buzağının kafatasında anormallik var, o anda ben de şaşırdım. Daha önce başımıza böyle bir durum gelmedi. Hem ikiz hem de sağlıksız dana ilk defa gördük.

"ÇOĞUNLUKLA ÖLÜ DOĞAR"

Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül de buzağılardan birinde 'hidrosefali' adı verilen doğumsal anormallik görüldüğünü anlatarak şöyle konuştu:

Buzağının beyninde aşırı sıvı birikmesi, kafatasının içinde su toplanması sonucunda başın ön tarafı kubbeleşmiş, baş öne doğru büyümüştür. Çoğunlukla hidrosefalik buzağılar ölü doğar. Nadiren canlı doğsa bile, zayıf, emme refleksi olmayan, kör ve titreyen buzağı kısa sürede ölür.

HİDROSEFALİ NEDİR?

Hidrosefali, aşırı beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırması durumudur.

Beyin omurilik sıvısı, beyinde ve omurilikte üretilerek beyni dış etkilerden korumaya yardımcı olur.

Buna karşın çok fazla miktarda beyin omurilik sıvısı beyin dokularına zarar verebilir ve beyin fonksiyonlarında bir dizi bozulmaya neden olabilir.