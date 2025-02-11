Kars'ta bir aile anneleri ölen köpeklere yuva oldular

DHA

Kars'ta yaşayan Sevilay ve Ömer Dumanoğlu çiftinin fino cinsi köpeği Maria'ya kurt saldırdı.

Saldırının ardından köpeğin 8 yavrusu ortada kaldı.

SÜTTEN KESİLDİLER

8 yavrudan 6'sı hayata tutunurken sütten kesilen yavru köpekler, normal beslenmeye başladılar.

Dumanoğlu, henüz gözleri bile açılmamış yavrular için bakım evi aradı. Bulamayınca kendisi bakmaya başladı.

BİBERONLA BESLEDİLER

Çift, köpek yavrularını, ineklerden sağdıkları sütü sulandırıp biberona koyarak besledi.

Yavrulardan 2'si öldü 2'sini de sahiplendirdi. Dumanoğlu Ailesi, kalan 4’üne de kendileri bakmaya devam ediyor.

"YAVRUNUN İKİSİ DOĞUŞTAN KUYRUKSUZ"

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve biberonla beslemeyi bıraktıklarını belirten Ömer Dumanoğlu, "Artık yavru köpekler diğerleri gibi 'yal' ismi verilen arpa ununun kaynatılmasıyla oluşan karışımla besliyoruz. Biberonu bıraktık. Kendi kendilerine yemeği ve yemek bulmayı öğrendiler. Artık onlara ‘Keleş’, ‘Lagal’, ‘Yeriş’ ve ‘Bala’ isimleri ile sesleniyoruz. Yavrunun ikisi doğuştan kuyruksuz. Bizdeki 4 yavru gibi sahiplendirdiğimiz iki yavrunun da sağlık durumları çok iyi." dedi.