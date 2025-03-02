Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, karla birlikte beyaza büründü.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, tarihi ahşap evlerin yoğun olarak bulunduğu Kayabükü köyünde güzel görüntüleri ortaya çıkardı.

Bu köyde evlerin yüzde 80'i ahşap ve evlerin yaşı 200 yıla kadar uzanıyor.

AHŞAP KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Bölgenin ahşap kültürünü yansıtan evler, kar yağışı ile dikkat çekici bir görüntüye kavuştu. Evler drone ile görüntülendi.

KÖY, DOĞA İLE İÇ İÇE

Kayabükü köyü muhtarı Ersin Ay, doğayla iç içe bir köye sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Köylerimizdeki evlerimizin çoğu ahşap. Yaz ve ilkbaharın yanı sıra kışın kar yağdığında köyümüz güzellik bakımından ön sıralarda gelmektedir. Yazın yüzde 100 doluyor ama kışın gurbet ele gidiyorlar.

"BİZİM EV 100 YAŞIN ÜZERİNDE"