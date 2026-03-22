Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi sis sebebiyle 50 metreye düştü

Türkiye'nin yüksek kesimleri Doğu'da yer yer kar yağışlı. Orta Anadolu'da ise yüksek kesimler sisle kaplı.

Akdeniz'de ise hava sıcaklıkları artmaya başladı, sahillerde güneşlenenler görülmeye başladı.

METEOROLOJİ UYARDI

Kastamonu'da ise Meteoroloji yetkilileri, sisin gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek, özellikle yüksek rakımlı yolları kullananların tedbirli olmasını istedi.

Yetkililer ayrıca, özellikle virajlı ve yüksek rakımlı yolları kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve araçlarında sis farlarını yakmaları gerektiğini vurguladı.

KASTAMONU’DA YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUN SİS

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler ve yayalar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yerel halk, sisin özellikle sabah saatlerinde köy yollarında ve ormanlık alanlarda ulaşımı zorlaştırdığını belirtirken, fotoğraf meraklıları ise oluşan sis manzaralarını görüntülemek için bölgeye akın etti.