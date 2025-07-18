Kavun alırken dikkat! Kabuğundaki bu işaret bakteri olduğunu gösteriyormuş

Yaz aylarında serinletici tadıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan kavun market ve Pazar tezgahlarını süslemeye devam ediyor.

Severek tüketilen meyveyi satın alırken dikkat edeceğiniz bazı detaylar bal gibi kavunu seçmenizi sağlarken bazı detaylar ise sağlığa zararlı bakteri olup olmadığını gösteriyormuş.

Tezgahlarda yer alan bazı kavunların üzerinde dikkatli gözlerle fark edilebilecek çatlak benzeri izler, yüzeysel gibi görünse de aslında büyük bir sorunun habercisi olabiliyormuş.

BU İŞARETLER VARSA ALMAYIN!

Kavun üzerinde bulunan bu çatlaklar genellikle gelişim sürecinde aldığı darbeler veya aşırı kimyasal kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre, bu çatlaklar mikroorganizmaların meyve içine sızmasına olanak tanıyor. Böylelikle dışarıdan sağlıklı görünen bir kavun, aslında gıda zehirlenmesine kadar varan sağlık riskleri taşıyabiliyor.

Aynı zamanda uzmanlar, bu tür yüzey çatlaklarının özellikle salmonella gibi tehlikeli bakteriler için uygun ortam sağladığını belirtiyor. Çatlak bölgelerden içeri giren bakteriler, kavunun iç kısmına kadar ilerleyerek görünmeyen bir risk oluşturduğu için satın alınırken dikkat edilmesi gereken detaylar arasında yer alıyor.

Lezzetli ve taze bir kavun almak istiyorsanız, şu noktalara mutlaka göz atın:

Kabuk durumu: Kavunun dış yüzeyi düzgün olmalı; çatlak, çökme veya ezilme izleri içeren meyvelerden kaçınılmalı.

Dokusu: Aşırı yumuşaklık ya da çürük hissi veren bölgeler, meyvenin bayatladığına işaret edebilir.

Kokusu: Kavunun sap kısmına yakın yerinden gelen hoş ve yoğun bir koku, meyvenin olgunlaştığını gösterir.

Ses testi: Kavunu elinize alıp hafifçe vurduğunuzda tok ve dolgun bir ses çıkmalı; bu, içinin dolgun ve sulu olduğuna işarettir.

Bu basit kontrollerle, sofranıza mis gibi kokan ve tam kıvamında bir kavun getirmek çok kolay!