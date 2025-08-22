Kayseri Kapuzbaşı Şelalesi, görenleri büyülüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelalesi yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının başında yer alıyor.

700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, suyun kaynağından çıktığı şekilde aşağıya dökülmesiyle dikkat çekiyor.

KAR VE BUZUL SUARINDAN BESLENİYOR

Havadan çekilen şelalenin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktırıyor. Şelale, Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor.

İrtifa akışı itibariyle Uganda'da yer alan 100 metreden dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5 metre) daha büyük olarak biliniyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI

5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle büyük beğeni topluyor.

Etrafında bulunan piknik alanları ve trekking parkuru ile ziyaretçilerini ağırlıyor.