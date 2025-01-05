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DHA

Kayseri'de yaşayan Emine Küçükşahin, içinde bir miktar para olan cüzdanını yolculuk yaptığı tramvayda düşürdü.

Yolcu koltuğundaki cüzdanı gören bir vatandaş, istasyondaki güvenlik görevlisine haber verdi.

Yapılan kamera incelemesinde, cüzdanın Küçükşahin'e ait olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından Emine Küçükşahin'in evi tespit edilerek cüzdanı teslim edildi.

CÜZDANINI ALINCA SEVİNDİ

Yetkililere teşekkür eden Emine Küçükşahin, "Zaten sadece para vardı. Sabahtan beri evde üzüldüm, ağladım. Elinize sağlık. Ömrünüz uzun olsun." dedi.

DUYARLI BİR VATANDAŞ CÜZDANIN BULUNMASINA VESİLE OLDU

Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine Küçükşahin, duyarlı bir vatandaşın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu