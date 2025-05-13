Kayseri'de firari hükümlü tutuklandığını duyunca mahkeme salonunda bayıldı

İHA

Kayseri'de 10 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Muhammed G., ikamet ettiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Tutuklama kararını duyan Muhammed G., duruşma salonunda fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.