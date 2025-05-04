İHA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah mesaisine başlayan çalışanlar, depo bölümünde alışılmışın dışında bir kuşla karşılaştı. Türünü belirlemekte zorlandıkları bu kuşu araştıran çalışanlardan Remzi Bulut, karşılarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan nadir bir tür olan balaban kuşu olduğunu fark etti. Durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildiren Bulut, yetkililerin hızlıca bölgeye gelerek kuşu teslim aldığını belirtti.

"DERHAL YETKİLİLERE HABER VERDİK"

O anları anlatan Bulut,şunları söyledi:

Sabah işe geldiğimde arkadaşlarım ilginç bir kuş bulduklarını söyledi. Araştırınca nesli tehdit altında olan balaban kuşu olduğunu öğrendik. Derhal yetkililere haber verdik, ekipler kısa sürede geldi ve kuşu koruma altına aldı. Böyle bir canlıya rastlamak hem şaşırtıcı hem de sorumluluk vericiydi.

Veteriner ekipler tarafından tedavi altına alınan balabanın, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Balıkçıllar familyasına ait olan ve göçmen kuşlar arasında özel bir yere sahip balaban, iri yapısı, benekli esmer tüyleri ve kırmızı-sarı tonlarındaki desenleriyle dikkat çekiyor. Ortalama 70 santimetre boya sahip bu kuşun kısa bacakları, kalın boynu ve keskin gagasıyla bataklık yaşamına mükemmel şekilde uyum sağladığı biliniyor. Balaban, çıkardığı kendine özgü seslerle de doğaseverlerce kolayca ayırt edilebiliyor.