AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda görev yapan sınıf öğretmeni Serpil Güçlü "Örüyoruz, yaşlılarımızı sevindiriyoruz" projesini hazırladı.

Çalışma kapsamında bir araya gelen öğretmen ve veliler, huzurevinde kalanlar için örgü ördü.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE EL EMEĞİ HEDİYELER

Proje, okul müdürü Ersin Maraşlı tarafından düzenlenen toplantıyla öğretmen ve velilere duyuruldu.

Bu kapsamda zaman zaman okulda, örgü evlerinde ve evlerde bir araya gelen öğretmen ve veliler, atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelek örmeye başladı.

Yaklaşık bir aydır devam eden projede hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, gelecek günlerde gerçekleştirilecek ziyaretle huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

'AMACIMIZ ÖNCE BEDENLERİNİ SONRA YÜREKLERİNİ ISITMAK'

Öğretmen Serpil Güçlü şu ifadeleri kullandı:

Projenin asıl amacı huzurevinde kalan yaşlılarımızın önce bedenlerini sonra yüreklerini ısıtmak olsa da diğer bir amacı da okul kültürümüz içerisinde velilerle ortak bir işe dahil olmak ve aile mantığıyla başkalarına yardımcı olabilmektir.

Ortaya konulan güzelliklerle başkalarını mutlu etmenin mümkün olabileceğini belirten Güçlü, "Projenin asıl amacı huzurevinde kalan yaşlılarımızın önce bedenlerini sonra yüreklerini ısıtmak olsa da diğer bir amacı da okul kültürümüz içerisinde velilerle ortak bir işe dahil olmak ve aile mantığıyla başkalarına yardımcı olabilmektir." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜKANNELERİ DE DAHİL OLDU

Güçlü, sadece kendi sınıfındaki velilerin katılımıyla başlayan, daha sonra başka veli, öğretmen ve yakınlarının katılmasıyla büyüyen projeyle ortaya güzel işler çıktığını vurguladı.

Projeye katılanların huzurevinde kalan yaşlılar için çeşitli ürünler ördüğünü dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:

Sadece benim sınıfımda başlayan proje, aynı velilerimin ördüğü ilmekler gibi motif motif başka sınıflara, öğretmen arkadaşlarıma, hatta öğrencilerimizin anneanneleri ile babaannelerine kadar sirayet etti ve ortaya harika güzel işler çıktı. Kadınlar için diz battaniyesi ve şal, erkekler için de atkı ve bereler ördük. Bunun devamı da geliyor inşallah. Bazı velilerimiz örgü evlerinde, bazıları da evlerinde buluştular. 'Bir sıcak kahvenin 40 yıl hatırı vardır' anlayışıyla hem kahvelerini içtiler hem de örgülerini ördüler. Örgülerimizin birçoğu kütüphanemizde tamamlanıyor. Böylelikle projemiz nihayete erecektir.

PROJEYE KATILAN ÖĞRETMEN VE VELİLER MUTLU

Sınıf öğretmeni Çiğdem Duran bu tür etkinliklere katılmayı 'çok sevdiğini' ifade etti.

Hayırlı bir iş yaptıklarına dikkati çeken Duran, yaşlıların üşümemesi için bir araya geldiği 8 velisi ile 4 battaniye ördüklerini dile getirdi.

Cemile Yıldırım da özellikle yaşlı ve çocukları mutlu etmenin çok güzel bir şey olduğunu, böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

27 GÜNDE ÖRDÜĞÜ BATTANİYEYİ HİÇ TANIMADIĞI BİRİNE HEDİYE ETTİ

Velilerden Ayşe Yurdusev de yaşlılar için bir araya geldiği arkadaşlarıyla battaniye ve şal ördüklerini söyledi.

Yaklaşık 1 haftadır örgü ördüğünü anlatan Yurdusev, "Elimizden geldiği kadar onlar mutlu ve sağlıklı olsunlar diye rengarenk ürünler örüyoruz. Böyle bir projede yer almak çok güzel bir şey. Öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ederim. Herkes katıldı, elinden geleni yapıyor." dedi.

Nursen Şahin ise yaklaşık 27 gündür ördüğü battaniyeyi huzurevinde hiç tanımadığı bir kişiye hediye edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşadığını kaydetti.