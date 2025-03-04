Kayseri'nin 'iyilik kuryesi', şehir şehir geziyor

AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan şehirlerde binlerce çocuğun yüreğine dokunan Mahsun Karagöz, iyilik yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyor. Geçen yıl depremin yıl dönümünde Kayseri İyilik Abisi ve Selçuk Amca Derneği’nin desteğiyle bölgedeki çocuklara oyuncak götüren Karagöz, şimdi ise motosikletiyle umut taşımaya devam ediyor.

İYİLİK İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ

30 yaşındaki Karagöz, İlke Sivil Motosikletli Arama Kurtarma Derneği’nde görev alırken, birçok yardım kuruluşunun katkılarıyla temin edilen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kayseri, Osmaniye, Konya, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir gibi pek çok şehirde yardım dağıtan Karagöz, bazen bir erzak kolisi, bazen de bir tekerlekli sandalyeyi taşıyarak insanların hayatına dokunuyor.

"Ben bunu bir kargo ile de gönderebilirim ama insanların sevincine şahit olmak, gözlerindeki mutluluğu görmek istiyorum." diyen Karagöz, ihtiyaç sahiplerine yardımların gerçekten ulaşıp ulaşmadığını bizzat görmek için yola çıktığını vurguluyor. "Yükümün ağırlığı hiç önemli değil, motosikletime ne sığarsa yüklüyorum ve yola koyuluyorum. Yeter ki bu yol iyilikle sonuçlansın" sözleriyle yaptığı işin özünü anlatıyor.

RAMAZAN'DA DESTEĞİNİ BÜYÜTÜYOR

Ramazan ayında da durmaksızın köy köy, kasaba kasaba dolaşarak gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran Karagöz, bazen bir motosikletin taşıyabileceğinden çok daha fazlasını yükleniyor. Engelli bireyler için tekerlekli sandalye bile taşıyan Karagöz, Kayseri’den Karaman’ın Elmayurdu köyüne götürdüğü bir sandalyenin hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"Sandalyeyi teslim ettiğimde kardeşimizin ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. O an yaşadığım duygu, tüm yorgunluğumu aldı götürdü. İşte bu yüzden yollardayım."

"BENİ KAMYONET SANIYORLAR"

Yolda karşılaştığı insanların motosikletinin arkasında yüklü kolileri görünce şaşırdığını, hatta kendisine "kamyonet" lakabı takıldığını anlatan Karagöz, yardım taşıdığını öğrendiklerinde ise insanların hayretle karışık bir takdir duygusuyla yaklaştığını belirtiyor.

Ancak her yolculuk kolay olmuyor. Bazen kötü hava koşulları, bazen de uzun mesafeler yolunu zorlasa da Karagöz, iyilik peşinde olduğu sürece ne yorgunluk hissediyor ne de yükün ağırlığını: "Yolun sonunda iyilik varsa, hiçbir mesafe uzak değildir."

Daha fazla insana ulaşabilmek adına hayırseverlerden yeni bir motosiklet ya da römork desteği bekleyen Karagöz, iyilik yolculuğunun daha uzun yıllar devam etmesini umut ediyor.