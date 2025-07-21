Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, dün komşularından biriyle tartıştı.

Tartışma sonrası dairesine dönen Adil Kılıçdaroğlu, fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıçdaroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adil Kılıçdaroğlu’nun cenazesinin yarın Balıkesir Burhaniye Cem Evi’nden kaldırılacak.

BUGÜN ÖYMEN'İN, YARIN İSE KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILACAK

Acı haber, Kemal Kılıçdaroğlu'na da ulaştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun yarın ise ikiz kardeşinin Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninde son görevini yapacağı öğrenildi.