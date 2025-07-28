Kilis'te 42 derece sıcaklıkta beton üzerinde sucuklu yumurta pişirdi

Türkiye yanıyor...

Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası da ülkeyi etkisi altına aldı.

Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.

Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Kilis'te, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

BETON ÜZERİNDE SUCUKLU YUMURTA PİŞİRDİ

Sıcaklığın etkisini göstermek isteyen aşçı Erdoğan Aktaş, betonun üzerine tava koyarak yumurta pişirdi.

Güneşin etkisiyle dakikalar içinde pişen sucuklu yumurta, servise hazır hale geldi.

"ORMANLARIMIZ, CİĞERLERİMİZ YANIYOR"

Aktaş, "Bugün arkadaşımızla birlikte sıcaklığın ne kadar yüksek olduğunu göstermek için sucuklu yumurta yaptık. Ancak asıl dikkat çekmek istediğimiz konu bu değil.

Türkiye'nin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen sigara izmariti atmayalım, piknik sonrası ateşimizi söndürmeden ayrılmayalım. Sokakta yaşayan canlılar için de elimizden geldiğince bir kap su, bir parça yemek bırakalım. Dilsizlerin dili, tercümanı olalım." diye konuştu.