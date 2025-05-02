Kilis'te Suriyeliler ülkelerine dönmeyi sürdürüyor

İHA

Kanlı Esad rejiminin ardından yeni bir dönemin başladığı Suriye'ye dönüşler sürüyor.

İç savaşın kanlı yüzünden kaçan Suriyeliler, refahın tekrar baş gösterdiği Suriye topraklarına kavuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yaptığı açıklamaya göre şimdiye kadar 1.4 milyondan fazla Suriyeli, anavatanlarına döndü.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER ANAVATANLARINA DÖNÜYOR

Bu kapsamda, Suriye'deki sosyal yaşam iyileştikçe Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kazandı.

İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bursa ve birçok şehirden gelen mülteciler, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan çıkış işlemlerini tamamlayarak yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor.

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM OLDU"

İstanbul'dan ülkesine dönen Bilal Vatfe, Türkiye'de geçirdiği zamandan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye güzel bir ülke, 11 yıl boyunca lokumcunun yanında çalıştım. Artık ülkeme dönüyorum ama Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

"HEM EĞİTİM ALDIM HEM ÇALIŞTIM"

Elazığ'dan gelen Ali El Muhammed ise 6 yaşında Türkiye'ye geldiğini ve 11 yıldır burada yaşadığını belirterek, "İmam Hatip Lisesi okudum, Türk arkadaşlarım oldu, hem çalıştım hem eğitim aldım. Türkiye'de zamanım çok güzel geçti. Şimdi Şam'a dönüyorum. Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AİLEMİ GEÇİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞTIM"

Gaziantep'ten gelen Ahmet Nami de 2013 yılından beri Türkiye'de yaşadığını, baskı işinde çalıştığını söyledi. "12 yıldır buradayım, ailem var ve onları geçindirmek için çalıştım. Türkiye çok güzel, Türk milletine ve Erdoğan'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BURADA EKMEK KAZANDIK, DOSTLUKLAR KURDUK"

Bursa'dan gelen marangoz Ammar Şlhwe ise Türkiye'de 10 yıl boyunca yaşadığını, ülkesindeki mesleğini burada da sürdürdüğünü belirtti. Şlhwe, "Türk milleti çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Burada ekmek kazandık, gezdik, dostluklar kurduk. Şimdi Halep'e dönüyorum ve çok mutluyum. " diye konuştu.