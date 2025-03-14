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İHA

Esad ailesinin kanlı rejiminden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.

Yönetimin değişmesiyle güven ve huzur havasının hakim olduğu vatanlarına dönmeye hazırlanan Suriyeliler, Ramazan ayına rağmen yolla düştü.

Vatanlarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeliler, Kilis'ten ayrılırken Türkiye'de geçirdikleri yıllara dair duygularını dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

"HİÇBİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIM"

Yaklaşık 10 yıldır Bursa'da yaşayan Suriyeli Suphi Haji, çok heyecanlı olduğunu ve Ramazan Bayramı'nı vatanında geçireceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'deki zamanının çok iyi geçtiğini belirten Haji, Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL YILLARIM GEÇTİ"

Haji, "Burada hiçbir sorun yaşamadım, çok güzel yıllarım geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." diyerek Türkiye'nin misafirperverliğine olan minnettarlığını dile getirdi.

Haji, Türk halkının gösterdiği anlayışa da dikkat çekerek, "Türkiye'nin misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım.'' şeklinde konuştu.

"RAMAZAN'DA ÜLKEME DÖNMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Suriyeli Ali de benzer duygularla ülkesine döndüğünü ifade ederek, "Mübarek aylardayız ve Ramazan ayında ülkeme dönmek beni çok mutlu etti, aynı zamanda Ramazan Bayramı'na çok az kaldı, bu da beni heyecanlandırdı.

Gaziantep'te çok güzel güzel yıllarım geçti, çok şükür şimdi Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gideceğim. Bize kapılarını açan Türk halkına teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımızda güven içinde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ GÜVENLİ ORTAMI ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

Ali, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz hatıralar ile dolu olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Zor zamanlarda bana ve diğer mültecilere kapılarını açan Türk halkına minnettarım.

Şimdi, Allah'a şükürler olsun, vatanıma dönüyorum ama burada edindiğim dostlukları ve yaşadığım güvenli ortamı asla unutmayacağım.'' dedi.

Ali, Türkiye'nin kendisine sadece güvenli bir barınma imkânı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda burada huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ KARŞILAMA UMUTLARIMIZI ARTIRDI"

Ali, "Türkiye'deki yıllarım, zor günlerimde bana gerçek bir yuva sundu. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği, zorluklar içinde bile bana umut verdi." dedi.

Ülkesine dönüş yolculuğuna çıkarken, Türkiye'nin sağladığı fırsatlar ve gösterilen hoşgörünün her zaman hatırlanacağını belirten Ali, "İnşallah vatanımıza döndüğümüzde, burada öğrendiğimiz hoşgörü ve dayanışmayı orada da yaşayabiliriz. Suriye'de, artık daha güvenli bir ortamda, barış içinde yaşamayı diliyoruz. Burada gördüğümüz sıcak karşılama ve yardımseverlik, bizleri daha güçlü kıldı ve umutlarımızı artırdı." şeklinde konuştu.

"BAZILARI TÜRKİYE'NİN İYİMSERLİĞİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Suriyeli Al Numan ise Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na İzmir'den geldiğini, Türkiye'de geçirdiği yıllarda birçok dostluk kurduğunu ve insanlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Al Numan, "Sen iyi olursan, Türk ya da Arap fark etmez. Önemli olan insanlık. Burada yıllar geçti, bazen kendi vatandaşlarımızdan bazıları Türkiye'nin iyimserliğini kötüye kullandı.

Oysa biz buraya misafir olarak geldik, daha dikkatli ve akıllı olmaları gerekirdi. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriyelilere yardım ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.