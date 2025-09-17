Kimse bilmiyor! Tost makinesindeki sayıların asıl anlamı bakın neymiş…

Evlerde en çok kullanılan küçük ev aletleri arasında yer alan ve mutfakların olmazsa olmazlarından olan tost makinelerinin üzerinde yer alan sayıların sırrı meğer bambaşkaymış.

Hemen herkesin ısı derecesi olduğunu düşündüğü bu sayıların asıl anlamı pek çok kişinin bildiğinin tam aksiymiş.

Hemen herkesin tostun ısısıyla ilgili olduğunu düşündüğü bu sayılar meğer tost makinesinin ısısını değil içine koyduğumuz ürünün pişme süresini ifade ediyormuş.

SANILDIĞINDAN ÇOK FARKLIYMIŞ

Evlerde en sık kullanılan küçük ev aletlerinden biri olan tost makinelerindeki 1’den 5’e kadar uzanan rakamlar aslında çoğu kişinin düşündüğü gibi ısı derecesini göstermiyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı bu numaraların makinenin sıcaklığını ayarladığını sanıyor, fakat gerçek bambaşka.

Bu rakamlar, ısı derecesini değil kızarma süresini belirliyor. Yani seçtiğiniz sayı, tostunuzun makine içinde ne kadar süre kalacağını kontrol ediyor. 1 kısa süreyi temsil ederken, 5 en uzun süre anlamına geliyor. Dolayısıyla rakam yükseldikçe ekmek daha uzun süre ısıya maruz kalıyor ve kıvamı hafiften çıtır çıtıra kadar değişebiliyor.

Sonuç olarak, tost makinesindeki sayı seçimi tamamen kişisel zevke göre belirleniyor: Hafif kızarmış ekmek sevenler düşük seviyeleri, bol çıtır tost isteyenler ise yüksek rakamları tercih ediyor.