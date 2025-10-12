Kimyasal yok, efor yok! 1 kaşıkla en zor nar lekesi bile tarih oluyor

Narın tadı güzel ama döküldüğünde tam bir kabus yaşatıyor.

Beyaz bluzlar, masa örtüleri hatta mutfak tezgahı… Bir damla nar suyu bile hepsini mahvedebiliyor.

Bu inatçı lekenin geçmeyeceğini düşünen çok ama temizlik uzmanları tam tersini söylüyor.

Evde zaten bulunan iki doğal malzeme, nar lekesini zahmetsizce çıkarıyor.

BİR TATLI KAŞIĞI YETİYOR

Bir tatlı kaşığı karbonatı küçük bir kaseye alın, üzerine birkaç damla taze limon suyu ekleyin. Karışım hafifçe köpürmeye başladığında, onu doğrudan lekenin üzerine sürün. Beş ila on dakika beklettikten sonra ılık suyla silin. Lekeyle birlikte pembelikler de tamamen yok oluyor.

Bu doğal yöntem yalnızca nar için değil, kiraz, vişne ve böğürtlen gibi diğer meyve lekelerinde de etkili.

Çünkü karbonat-limon ikilisi, bu meyvelerdeki doğal pigmentleri çözüp etkisiz hale getiriyor.

Leke kurumuşsa karışımı ikinci kez uygulamak yeterli. Hatta zorlu lekelerde bekleme süresini uzatabilir, ardından biraz beyaz sirkeyle silerek pırıl pırıl bir sonuç elde edebilirsiniz.