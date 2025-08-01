Kırıkkale'de boğazına şeker kaçan çocuğu, kuaför 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı Kent merkezinde bulunan bir kuaför, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.