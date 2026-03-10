Kilis’te miniklerden Gazze’deki çocuklara anlamlı destek

Kilis İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, Ramazan ayı kapsamında yürütülen “Ramazan kumbarası” projesine destek verdi. Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara ulaştırılmak üzere teslim etti.

50 BİN LİRA YARDIM TOPLANDI

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte topladıkları yardımları müftülüğe teslim ettiğini belirtti:

Kur’an kurslarımızda yürüttüğümüz proje kapsamında öğrencilerimizin topladığı bağışları teslim aldık. Bu yardımları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze’deki kardeşlerimize ulaştıracağız.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR VE HEDİYE

Bozkurt, yardım kampanyasına katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, öğrencilere kitap hediye etti. Projeyle küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışma bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.