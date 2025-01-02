Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Askere gittikten sonra Lüleburgaz’a dönen Ahmet Metiner, bir süre hamallık yaptıktan sonra, babasının ayakkabı boyacısı olması nedeniyle 25 yaşında bu mesleğe adım attı. Babasından devraldığı sandığıyla ilçenin çeşitli noktalarında ayakkabı boyayan 95 yaşındaki Metiner, son 10 yıldır belediyenin kendilerine tahsis ettiği Lostra Salonu’nda mesleğini sürdürüyor.

95 YAŞINDA İŞİNİ SEVGİYLE YAPIYOR

Sabahın erken saatlerinde işine başlayan Metiner, ilerlemiş yaşına rağmen hala büyük bir sevgiyle bu işi yapmaya devam ediyor. 5 çocuk ve 4 torun sahibi olan Metiner, sağlığı elverdiği sürece ayakkabı boyacılığı yapmayı planladığını belirtti.

"BABA MESLEĞİDİR, İNŞALLAH YATAĞA DÜŞMEM"

Yaşına rağmen vazgeçemediği mesleğini çok sevdiğini söyleyen Metiner, son yıllarda ayakkabı boyacılığına olan ilginin azaldığını dile getirdi. Genç kuşağın bu alanda yeterli ilgiyi göstermediğini vurgulayan Metiner, "Baba mesleğidir bu. Babamdan gördüm, ben de öğrendim. İnşallah yatağa düşmem, kapı kapı dolaşmam. Burada benden daha yaşlısı yok." dedi.

"ELİM AYAĞIM TUTARKEN MESLEĞİME DEVAM EDECEĞİM"

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade eden Metiner, şunları ekledi: