Kırklareli'de polisten kaçan hırsız bazanın içinden çıktı

Kırklareli'nin Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi.
POLİS ADRESİ TESPİT ETTİ
Ekipler, hakkında hırsızlık suçlarından dolayı toplamda 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı saklandığı adres tespit edildi.
BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda şahsın bulunduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada F.Ö. isimli şahıs, saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Babaeski Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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