Kırşehir'de yeni böcek türü keşfi: Emine

AA

Kırşehir'in doğal zenginliği, yeni bir keşifle bir kez daha bilim dünyasına sunuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mahmut Erbey, yaptığı arazi çalışmaları sırasında önemli bir böcek türü tespit etti.

Bu yeni tür, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini zenginleştiren önemli bir adım oldu.

Keşfin ardından, örnekler daha kapsamlı inceleme için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel'e gönderildi.

YENİ BİR TÜR OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Burada yapılan inceleme neticesinde bunun yeni bir tür olduğuna karar verildi.

Türle ilgili veriler hazırlanarak bilimsel yayın aşamasına geçildi ve bununla ilgili makale "Zootaxa Dergisi"nde yayınlandı.

Erbey, AA muhabirine, Kırşehir'de toplanan örneklerle böceğin yeni tür olarak literatüre girdiğini, bunun gerek bölge gerekse ülke ve dünya faunasına önemli katkı sağladığını söyledi.

"EŞİNİN ADINI VERDİ"

Ersin Demirel'in böceğe eşinin ismi olan "Emine" verdiğini dile getiren Erbey, bu türün adının "Pentastira eminei sp. nov." olmasının sağlandığını kaydetti.

Türk bilim insanı tarafından dünya biyoloji literatürüne yeni keşif sunulduğunu vurgulayan Erbey, ülkede benzer temsil edilen tür, cins sayısının bu sayede 6'ya yükseldiğini bildirdi.

"ÇOK BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK"

Cinsin türlerinin delici, emici ağız yapısıyla özellikle tarımsal bitkilerde fiziksel hasarlar oluşturduğu, bunun yanında özellikle patates ve domates bitkilerinde patojenlerin bulaştırılmasında taşıyıcı olarak önemli rol oynadığını belirten Erbey, "Türü tespit etmek benim için çok büyük gurur ve mutluluk. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bu katkılar daha da artacaktır ancak ilimize ait biyoçeşitliliğin tespiti için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir." diye konuştu.