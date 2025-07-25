Klimanın "hasta etmeyen" ayarı: Bu tuşa basın yeterli

Türkiye, günlerdir sıcaktan kavruluyor.
Bu sıcaklarda ise tek kurtarıcı klimalar oluyor.
Saatlerce açık kullandığımız klima, yanlış kullanıldığında bazı sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Klima havanın nemini azaltırken, doğrudan vücuda üflediği soğuk hava, vücut ısısını hızla düşürebilir ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.
Ancak, bu tuşu kullananlar asla hasta olmuyor.
NEM ALMA MODU
Eğer klimada “nem alma” (Dry Mode) fonksiyonu varsa, bu modu kullanarak hem ortamın nemini dengeleyebilir hem de serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Bu ayar, havada fazla nemi alırken, doğrudan soğutma yapmaz, böylece cildinizin kurumasını engeller.
Ayrıca, klima kaynaklı üşütme problemleri de yaşanmaz.