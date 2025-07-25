Klimanın "hasta etmeyen" ayarı: Bu tuşa basın yeterli Yaz aylarında serinlemek için sıkça başvurduğumuz klimalar, yanlış kullanıldığında baş ağrısından boğaz ağrısına, kas tutulmalarından nezleye kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Ancak klimanızda gizli bir özellik var ki, sadece bir tuşa basarak hastalıktan kurtulabilirsiniz.