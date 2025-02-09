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DHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan bir grup, doğanın büyüleyici sürprizlerinden biriyle karşılaştı.

KARŞILARINA ÇIKAN GEYİĞİ ELİYLE BESLEDİ

Bölgede yeniden doğaya kazandırılan kızıl geyiklerden biri, grubun yolunu keserken, içlerinden biri cesurca yaklaşarak hayvanı eliyle besledi.

O anlar hem unutulmaz bir deneyime hem de etkileyici fotoğraf karelerine dönüştü.

Besleme anları cep telefonuyla kaydedilirken, kızıl geyiğin insanlara gösterdiği bu sıcak yakınlık doğaseverleri heyecanlandırdı.