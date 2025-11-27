Kocaeli'de 'okula gidiyorum' deyip kaybolan iki kafadar polisi alarma geçirdi: Kaçalım dedik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.T. ve 13 yaşındaki Y.G. adlı arkadaşlar, dün sabah "Okula gidiyorum" diyerek evlerinden çıktı.

Çocukların akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine aileler durumu okul yönetimi ve servis şoförlerine sordu.

KAYIP ÇOCUKLAR KISA SÜREDE BULUNDU

Çocukların okula gitmediğinin anlaşılması üzerine aileler polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda çocuklar bugün saat 14.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı bir köyde bulundu.

ÇOCUKLAR SAĞ SALİM AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aileler, polis merkezi önünde duygu dolu anlar yaşadı.

"BİRAZ KAÇALIM DEDİK, BU KADAR"

15 yaşındaki B.T., "Biraz kaçalım dedik ve sabah evden kaçtık, bu kadar" dedi.

Y.G.'nin annesi anne Kübra G. ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çocuğum çok şükür bulundu, çok sevindim. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

"BİR DAHA AYNI ŞEYLER TEKRARLANMASIN, ÇOK ACI"

Çocukların Kandıra'nın bir köyünde bulunduğunu hatırlatan Kübra G., "Kafa dinlemeye gitmişler, öyle söylediler. Bir daha aynı şeyler tekrarlanmasın, çok acı" şeklinde konuştu.

"SABAH ERKENDEN UYANDI VE 'OKULA GİDECEĞİM' DEDİ"

Kübra G., çocukların arandığı sırada kaybolma sürecine ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Çocuğum sabah erken uyandı ve 'Anne okula gideceğim' dedi. Ben de saatin erken olduğunu söyledim. 'Anne, geç kalmayayım okula gideyim' dedi. O gidiş oldu. Okul çıkış saatinde de servis onu beklemiş. Servise binmeyince onlar da telaşlandı. Dün akşam karakola gittik, ifade verdik. Çocukların bulunmasını istiyorum."