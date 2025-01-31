DHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisinde, özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer (51), her zamanki gibi seferine devam ediyordu. Ancak yolcu almak için durakta durduğunda, onu bekleyen sıra dışı bir sürpriz vardı. Eşi Pembegül Sezer (37) ve oğlu Metin Berk (12), ellerinde bir pasta ile otobüsü durdurarak Tezer'in doğum gününü kutlamak için hazırlık yapmıştı.

ÖNCE OĞLU, SONRA DA EŞİ OTOBÜSE BİNEREK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Otobüse ilk binen Metin Berk, babasını gözleri parlayan bir mutlulukla tebrik ederken, annesi Pembegül Sezer, “Mutlu yıllar! Kocamın doğum günü” diyerek pastayı uzattı. Bu beklenmedik jest karşısında duygulanan İbrahim Tezer, “Allah razı olsun” diyerek ailesine teşekkür etti.

Sıcak anlar, hem otobüsün içindeki güvenlik kameralarına hem de çevredekilerin cep telefonlarına yansıdı. Kutlamaya otobüsteki yolcular da ortak olurken, yüzlerde beliren tebessümler, günün en güzel karelerinden biri oldu.