İHA

Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt, Gökhan Sarkurt ile evliliğinden 2'si engelli, 3 çocuk dünyaya getirdi.

Ailenin 8 yaşındaki çocuğu Can Berk, 8 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından onlarca ameliyat geçirerek hayata tutunmaya çalıştı.

Uzun süren tedavi sürecinin ardından da Can Berk ayağa kalkarkeni anne Gülistan Sarkurt, oğlunun dava sürecinde avukatlar tarafından mağdur edilmeleri üzere avukat olmak için kolları sıvadı.

HUKUK FAKÜLTESİNİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Azimli anne, üniversite sınavına girip hukuk fakültesini kazandı.

Geçen sene KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan Sarkurt, şimdilerde yüksek lisans ve resmi avukatlık stajını yapıyor.

Sarkurt, en büyük hedefinin ise trafik kazalarında canı yanan vatandaşların davaları ile ilgilenerek onlara yardımcı olmak olduğunu belirtti.

"DAVA SÜRECİNDE AVUKATLAR TARAFINDNA MAĞDUR EDİLDİK"

Üç çocuk annesi olduğunu ve geçen sene hukuk fakültesini birincilikle bitirdiğini belirten Gülistan Sarkurt, "Şu anda yüksek lisansıma devam etmekteyim ve bu süre zarfında da resmi avukatlık stajıma devam etmekteyim. 3 çocuğumdan 2'si engelli. Birisi otizmli, birisi de 8 yaşında trafik kazası geçirmişti.

Ben normalde lise mezunuydum. Oğlumun trafik kazasından sonra bize hep iş bilmeyen avukatlar denk geldi, çok hak kayıplarına uğradık. Ben de avukatlara kızdım. Eşimin desteği ile de üniversite sınavına girdim. Karar verdikten sonra da çok az bir zamanım vardı. Kazanır mıyım kazanamaz mıyım diye ilk başlarda tedirgin oldum ama sonuç olarak kazandım.

"TRAFİK KAZALARI ALANINDA KENDİMİ GELİŞTİRİP İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Ardından da her seneyi birincilikle bitirdim. Geçen sene de birincilikle mezun oldum. En büyük isteğim de özellikle trafik kazaları alanında uzmanlaşıp bu konuda insanlara destek olmak istiyorum. Çünkü bu alanda gerçekten herkes alanda ama kimse bir şey bilmiyor.

Biri kaza geçirdiği zaman sadece avukatlar geliyor. Trafik kazaları çok teknik mevzular olduğu için işin tekniğini bilmiyorlar. Bundan dolayı da bu alanda özellikle kendimi geliştirip bu alanda insanlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

"KADINLARIMIZ ASLA YILMASIN"

Kadınlara da vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen Gülistan Sarkurt, "Kaç yaşında olursa olsun bir kadın, kesinlikle kendi ayakları üzerine durabilecek hem ekonomik özgürlüğünü hem de akademik kariyerini yapması gerektiğine inanıyorum. Kadınlarımız yılmasınlar, eğer ben başardıysam bu kadar zorlukların altında eminim bir çok annemiz de sıkıntıların üstesinden kolaylıkla gelecektir" şeklinde konuştu.

Gülistan Sarkurt'un eşi Gökhan Sarkurt, oğulları Can Berk, Berat Kaan ve Yiğit İbrahim; annelerinin başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, Anneler Günü'nü kutladı.