Konya'ya baharı müjdeleyerek gelmeye başladılar

İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çok sayıda leylek yuvası bulunan Yeşildağ’daki leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'ne gelmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenirken diğer yandan da buradaki yuvalarının bakım ve onarımını sürdürüyor.

Mart ayının sonuna kadar her iki alanda da yuvaların tamamen leyleklerle dolması bekleniyor.

YUVALARINA DÖNÜYORLAR

Öte yandan, ilçe merkezinde ve çevresindeki yuvalar da leylekler tarafından doldurulmaya başlandı.

Beyşehir’e bahar döneminde gelerek bahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, üreme evresinin ardından dünyaya gözlerini açan yavrularını büyütüp uçmayı öğrettikten sonra ağustos ayı sonlarında tekrar buraya veda ediyor.

KIŞ AYLARINI SICAK BÖLGELERDE GEÇİRİYORLAR

Leylekler, sonbahar ve kış dönemini göç ettiği daha sıcak ülkelerde geçiriyor.

Beyşehir’in Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'ndeki yuvalarına yerleşen leylekler, verilen hizmet ile canlı olarak internet ortamında, 24 saat süreyle izlenebiliyor.