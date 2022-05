Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Furkan Kaya: “Dijitalleşme reklamcılıkta kuralları değiştirdi”

İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve beraberinde gelen dijitalleşme süreci, reklamcılıkta dengeleri değiştirdi.

Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Furkan Kaya, dijitalleşme ile reklamcılık sektöründe kartların yeniden dağıtıldığını söylüyor: “Sosyal ağlar ve internetin hayatın merkezine oturması hem reklamcılık kurallarını hem de tüketici davranışlarını değiştirdi. Yeni dünyada geleneksel yöntemler karşılık bulmuyor.”

İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve beraberinde gelen dijitalleşme süreci, reklamcılıkta dengeleri değiştirdi. Kurucu ortağı olduğu Koru Medya çatısı altında birçok önemli projeye imza atan Furkan Kaya, sektörde yaşanan dönüşümü değerlendirdi. “Reklamcılıkta değişmeyen tek şey değişimin kendisi” diyen Kaya, şöyle konuştu: “Geçmişte olduğu gibi her şeyi bir reklam filmi üzerine kurma dönemi bitti. Aynı proje için her platforma ayrı içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu da her reklam mecrasının fotoğrafını iyi çekmeye, müşteri profilini doğru tespit etmeye bağlı. Projeniz ne kadar özgün ve yaratıcı olursa olsun, doğru mecrada yer almıyor, hedef kitlenin beklentilerini karşılamıyorsa başarılı olma şansı yok.”

Gelinen noktayı “Reklamcılıkta kişiselleşme” olarak tanımlayan Furkan Kaya, “Reklam kampanyaları sosyal ağlardan bağımsız gerçekleşemez hale geldi. Çünkü bütün arz-talep döngüsü artık bu dijital dünya üzerinden gerçekleşiyor” dedi. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların dikkatini çekmenin en kısa ve etkili yolu buralardan geçiyor. Üstelik tüketiciler, markalardan hizmet ya da ürün kadar özgün olmalarını da bekliyor. Reklam dünyası da bunun peşinden gidiyor. Zira sıradan iletişim mesajları kurgulayarak rekabet etmek, günümüz dünyasında karşılığı olmayan bir çaba olarak kalıyor. Biz Koru Medya olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda çok yönlü olarak yürütüyoruz. İş ortaklarımıza farklı mecralar için farklı çözümler sunup kampanyalarımızı bu strateji üzerine kuruyoruz. Tüketici davranışlarının ve reklamcılık kurallarının tümden değiştiği bu dönemde oyunu kuralına göre oynamak zorundasınız. Aksi halde ya sıradan bir ajans olarak kalırsınız ya da çetin rekabet ortamında sektörde kendinize yer edinemezsiniz.”