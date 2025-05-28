Kurban etini doğru saklama ve muhafaza etme yöntemleri

Haber Merkezi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor.

Bu ibadetin ardından en önemli konu ise elde edilen etlerin güvenli şekilde saklanması.

Veteriner hekimler ve gıda uzmanları ve doktorlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken temel kuralları kamuoyuyla paylaşıyor.

KESİM SONRASI İLK 6 SAAT KRİTİK

Yeni kesilen et, vücut ısısına yakın sıcaklıktadır.

Bu haliyle hemen poşetlenerek buzdolabına ya da dondurucuya konması, etin iç kısmında bakteri üremesine neden olabilir.

HEMEN BUZ DOLABINA KONMAMALI

Bu nedenle ilk yapılması gereken, etin serin ve hava akımı olan bir ortamda, ortalama 5-6 saat boyunca dinlendirilmesidir.

Böylece ölüm sertliği (rigor mortis) süreci tamamlanır ve et daha yumuşak hale gelir.

PORSİYONLARA AYRILMALI

Dinlendirilmiş etler, yemeklik porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine veya vakumlu saklama kaplarına konulmalı.

Böylece hem kullanım kolaylığı sağlanır hem de defalarca çözülme-donma işlemi yapılmadan hijyen korunur.

KURBAN ETİNİ SOĞUTMA AŞAMALARI

Etler ilk gün normal buzdolabında (+4 °C) saklanmalı.

Ertesi gün ise derin dondurucuya (-18 °C) kaldırılmalı.

Dondurulmuş etler 4 ila 6 ay arasında güvenle saklanabilir, ancak ilk 3-4 ay içinde tüketilmesi kalite açısından önerilir.

Çözülmüş et kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır; bu durum bakteri üremesine neden olabilir.

DONMUŞ ETİ TEKRAR DONDURMAK RİSKLİ

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'ne göre, bir kez çözülen etin tekrar dondurulması, mikrobiyolojik açıdan tehlikelidir.

Gıda Mühendisleri Odası, çözülen etin hemen pişirilmesi gerektiğini vurguluyor.

PİŞİRME ÖNERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, özellikle mide ve bağırsak sorunu olan vatandaşlar için kızartma yerine haşlama veya fırında pişirme yöntemlerini tavsiye ediyor.

Etin yeterince pişirilmemesi de parazit ve bakteri kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilir.

KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞILMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı, etlerin üçe bölünüp, bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesinin, hem dini hem de toplumsal sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatıyor.

Ancak bu paylaşımda da etin saklama kurallarına uyulması gerektiği belirtiliyor.

PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİN

Kurban etlerinin yüksek ateşte hızlı pişirilmesi sindirimi zorlaştırır.

Haşlama veya fırında pişirme gibi yöntemler, özellikle mide hassasiyeti olanlar için daha uygundur.

Etlerin iç sıcaklığının en az 70 °C’ye ulaşması gerektiği belirtilmektedir.

KAYNAKLAR

Türk Gıda Kodeksi – Et ve Et Ürünleri Tebliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Resmi Açıklamaları

Gıda Mühendisleri Odası

Diyanet İşleri Başkanlığı