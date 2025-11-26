Kuş tüyü montu ilk günkü gibi yapan taktik: Tek malzeme yetiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında hem hafifliği hem de yüksek ısı yalıtımıyla öne çıkan kuş tüyü montlar, kullanıcılarına büyük konfor sunsa da söz konusu temizlik olduğunda çoğu kişi aynı rahatlığı yaşayamıyor.

Yanlış yıkama teknikleri, tüylerin birbirine yapışmasına, montun kabarıklığını kaybetmesine ve iç dolguların topaklanmasına neden olabiliyor.

Ancak sosyal medyada yayılan yeni bir yöntem, bu endişeleri ortadan kaldıracak türden.

Sadece tek bir malzeme kullanarak kuş tüyü montların formunu bozmadan yıkayabilirsiniz.

TEK MALZEMEYLE MONTUN FORMUNU KORUYUN

Uzmanların önerdiği yöntemlerin başında, yıkama sırasında makineye birkaç adet temiz tenis topu eklemek geliyor. Tenis topları, tambur içinde dönerek montun tüylerine hafif bir baskı uyguluyor ve tüylerin birbirine sıkışmasını önlüyor. Bu sayede mont hem hacmini kaybetmiyor hem de kuruduktan sonra yeniden kabarık görünümüne kavuşuyor.

Kuş tüyü montların zarar görmemesi için uygulanan adımlardan bazıları şöyle:

-Montun düşük ısıda ve nazik programda yıkanması

-Sıvı deterjan tercih edilmesi; toz deterjanların uzak durulması

-Makineye 2–3 adet tenis topu eklenmesi

-Kurutma aşamasında yeniden tenis toplarıyla çevrilmesi