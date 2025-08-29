La Nina Türkiye'yi de etkileyecek

Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşılırken sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik, sonbaharın kapıda olduğunu gösteriyor. Doğadaki renk değişimiyle birlikte atmosferde de belirgin farklılıklar gözlemlenmeye başladı.

HAVA DÜZENİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Küresel iklim modelleri, tropikal Pasifik’te orta şiddette bir La Nina evresinin oluştuğunu gösteriyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) verilerine göre, bu fenomen, kış boyunca atmosferik dolaşımı önemli ölçüde değiştirebilir.

AVRUPA İÇİN DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, La Nina, doğrudan Avrupa’yı etkilemese de Atlantik üzerindeki hava akımlarını ve kutupsal jet akımını etkileyerek kıtada kış koşullarında dolaylı ama güçlü değişimlere yol açabiliyor. Geçmişte yaşanan deneyimler, bu etkilerin ciddi olabileceğini gösteriyor.

ABD’de La Nina, genellikle güney eyaletlerde sıcak ve kurak, kuzey bölgelerde ise soğuk ve yağışlı koşullar yaratıyor. Avrupa için tablo ise daha belirsiz. Uzmanlar, Atlantik Okyanusu üzerindeki jet akımının şeklinin, Avrupa kışının kaderini belirleyeceğini vurguluyor.

LA NINA BU YIL ZAYIF VE ORTA ŞİDDETTE

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Nina koşullarına geçildi. Şu anda zayıf, nötre yakın bir düzeyde seyrediyor.” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir de süreç içinde La Nina’nın etkisinin artıp azalabileceğini belirterek, kesin öngörüde bulunmanın zor olduğunu söyledi.

KUTUP VORTEX'İ KIŞIN ŞEKİLLENMESİNDE BELİRLEYİCİ

Adil Tek, Arktik bölgesindeki gelişmelerin kutup girdabı (vortex) üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Vortex bozulursa kışlar sert geçiyor; bozulmazsa kış koşulları normal seyrediyor. Bu yıl vortex’in bozulacağı yönünde ihtimaller olduğunu, ancak kesin olmadığını vurguladı.

EKİM VE KASIM, MEVSİM NORMALLERİNDE

Uzmanlara göre eylül ayında sıcak günler, soğuk günlerden daha fazla olacak. Ekim ve kasım ayları mevsim normalleri civarında seyrederken aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklıkların mevsim ortalamasının biraz üzerinde olması bekleniyor. Soğuk dalgaları ve kısa süreli kar yağışları yine de görülebilir.

KUTUP GİRDABI, TÜRKİYE'YE YAPIŞ GETİREBİLİR

Dr. Güven Özdemir, Kuzey Yarımküre’de sonbahar ile birlikte kutup girdabının oluşmaya başladığını belirtti. Özdemir, “Bu doğal süreç, zonal rüzgârların hızlanmasına ve mevsim normallerinde yağışlara yol açıyor. Ancak iklim değişikliği nedeniyle artık normal seviyeleri yaşayamıyoruz.” dedi. İzlanda alçak basıncının sonbaharın ikinci yarısında Türkiye’yi etkileyebileceğini, kuvvetli yağış, fırtına ve gök gürültülü sağanakların görülebileceğini aktardı.