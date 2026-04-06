Lokantacıların sırrı ortaya çıktı: Nohudu su yerine bununla ıslatın

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, yanına pirinç pilavı ve turşu geldiğinde ziyafete dönüşen nohut yemeği, kıvamını tutturması en zor tariflerden biri.

Ev hanımlarının ve mutfağa yeni girenlerin en çok yakındığı konu ise saatlerce pişmesine rağmen nohudun bir türlü o arzulanan lokum kıvamına gelmemesi.

Ancak profesyonel mutfaklarda, usta aşçıların nesillerdir uyguladığı bu yöntem sayesinde nohut yumuşacık oluyor.

SUYLA ISLATMAYIN

Nohut pişirmenin püf noktalarından biri, bakliyatın önceden doğru şekilde ıslatılmasıdır.

Uzmanlar, nohutun süt ve limon eklenmiş suda bekletilmesinin hem pişirme süresini kısalttığını hem de daha yumuşak bir kıvam sağladığını belirtiyor.

Limonun asidik etkisi ve sütün içerdiği protein ile enzimler, nohudun sert yapısını kırarak daha kolay sindirilebilir hale getiriyor.

Bu yöntem sayesinde nohudun iç dokusu homojen bir şekilde yumuşarken, pişirme sırasında dağılmadan bütün kalması sağlanıyor.