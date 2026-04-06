Ardahan'da yayla evleri kara gömüldü

Nisan ayına girilmesiyle yer yer güneş kendini gösterip sıcaklıklar artsa da yurt genelinde soğuk hava şartları etkili oluyor.

Meteoroloji'den hafta boyu sağanak ve kar uyarıları yapılırken doğu illerinde kar etkili oluyor.

Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, kıştan kalma günler yaşanıyor.

EVLER KAR ALTINDA KAYBOLDU

İlkbahar mevsiminde de yoğun karın etkili olduğu bölgede, yöre halkının yazın kullandığı evler kar altında kaldı.

Tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor.