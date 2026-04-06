Artvin'de taraftarlar amatör maça kamyon kasasında gitti: O anlar kamerada

Futbol müsabakaları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

Taraftarların tutkulu bağlılığı sosyal medyaya da yansıyor.

TARAFTARLAR MAÇ ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİ

Son olarak, TFF 3. Lig karşılaşmasında Artvin Hopaspor, sahasında Amasyaspor FK’yı 4-1 mağlup etti.

Maç öncesi takımlarını desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, cadde ve sokaklarda bir araya geldi.

TARAFTARLAR STADYUMA KAMYON KASASINDA GİTTİ

Bazı taraftarların bir kamyonun kasasına binerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde stadyuma gitmesi dikkat çekti.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen taraftarlar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verirken ortaya çıkan görüntüler, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kamyon kasasında yapılan bu yolculuk, amatör futbolun coşkusunu ve taraftar bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maç öncesinde yaşanan bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.