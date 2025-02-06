Malatya'da depremde 4 yakınını kaybeden çiftin acısı hala taze

İHA

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti.

Birçok ilin büyük yıkıma uğradı, depremlerin ardından binlerce insanımız hayatını kaybetmişti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kadrolarıyla seferber olmasının ardından deprem bölgelerinde başlayan normalleşme süreci devam ediyor.

ACILAR TAZELİĞİNİ KORUYOR

Bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya’da ise 6 Şubat’ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.

4 YAKINLARINI KAYBETTİLER

Depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları Filiz Uğur (46), torunları Alper Uğur (10), Tuğce Uğur (21) ile enişteleri Orhan Uğur’u (52) kaybeden Kemal ve Nermin Herdilli çifti, bir, 2 değil 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

"DİNMEYEN BİR ACIMIZ VAR"

Bir ayaklarının sürekli Şehir Mezarlığı’nda olduğunu aktaran Herdilli çiftçi, yakınlarının cenazelerine ise depremin 10’uncu gününde ulaşılabildiğini aktararak dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.