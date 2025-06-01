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İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Uluderbent Mahallesi'nde bu yıl da 'Geleneksel Kiraz Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında düzenlenen ve katılımcıların 10 dakika içinde en fazla kirazı yemeye çalıştığı 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' büyük ilgi gördü.

FESTİVAL YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Festival, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortej yürüyüşüyle başladı.

Cadde boyunca esnaf tarafından kurulan stantlar vatandaşlardan ilgi gördü.

YARIŞMAYA 26 KİŞİ KATILDI

Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü ise kiraz yeme yarışması oldu.

Yarışmaya 2'si kadın toplam 26 kişi katıldı.

Yarışmacıların önlerine birer kilogramlık tabaklarda kirazlar konuldu.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ 2 KİLO 592 GRAM KİRAZ YEDİ

Kurallara göre sadece su içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, 10 dakika içinde en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın sonunda Dursun Gökçen 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci olurken, kardeşi Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise 2 kilo 330 gram kiraz tüketen Tugay Okay elde etti.

BİRİNCİYE YARIM ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Yarışmayı izleyen vatandaşlar tuttukları yarışmacılara tezahüratlarla destek verdi.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödül olarak; birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi.

Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla özel ödüller takdim edildi.

"YARIŞMANIN HER YIL YAPILMASINI İSTİYORUM"

Yarışmayı kazanan Dursun Gökçen, "Bu yarışmanın her yıl yapılmasını diliyorum. Bu sene biraz zorlandım, seneye sürenin 5 dakika olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

İlk kez yarışmaya katılan kadın yarışmacılar da organizasyonda yer almaktan memnun olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.