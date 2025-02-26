Manisa'da çocukları için tekrar kick boksa başlayan anne

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nurdan Atlı, küçük yaştaki çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla onları bir salona yazdırdı.

İki çocuğuna da örnek olmak isteyen anne Nurdan, çocuklarıyla birlikte kick boks eğitimi almaya başladı.

Evlenmeden önce İzmir'de yaşayan Atlı, lise çağında başladığı kick boksu ailevi sebepleriyle bırakmak zorunda kalmıştı.

ÇOCUKLARI SAYESİNDE TEKRAR RİNGE DÖNDÜ

Çalışma hayatı, evlilik derken çok sevdiği kick boks, genç kadının gönlünde bir ukde olarak kalmıştı.

Ancak 12 yıl sonra çocuklarına sporu sevdirmek ve onlara örnek olabilmek adına ringe tekrardan çıkan ev kadını Atlı, profesyonel olarak hazırlandığı kick boksta temmuz ayında İzmir'de yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası’nda, şampiyonluğu hedefliyor.

AZMİYLE HERKESE ÖRNEK OLDU

Rüzgar (4) ve Asil (2) isimli iki çocuğuyla haftanın üç günü geldiği spor salonunda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan'ın eşliğinde çalışan Atlı, 18 yaşında başlayıp yarım bıraktığı spora devam ediyor.

Atlı'nın azmi, görenleri kendine hayran bırakıyor.

"ÇOK İSTEKLİ VE HIRSLI"

Nurdan Atlı’nın çok hırslı ve istekli olduğunu belirten Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan, "Nurdan Hanım ile 6 aydan beridir spor yapıyoruz. Gençlik yıllarında kick boks ile tanışmış ama ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kalmış. Şimdi ise artık 2 çocuğu var.

Çocuklarına örnek olabilmek için hem de yarım kalan hikayesini tamamlamak için tekrardan spora başladı. Önümüzdeki temmuz ayında İzmir'de yapılması planlanan kick boks Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu kazanmasını arzu ediyoruz. Çok istekli ve hırslı, geçmişte kalan eksikliği biliyor ve tamamlamak istiyor. Bu şampiyonluk ile beraber çocuklarına da örnek olmak istiyor." dedi.

"KENDİMİ DAHA GÜZEL YERLERDE GÖRMEK İSTİYORUM"

Çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına karşı içinde hep bir tutku olduğunu belirten Nurdan Atlı ise "Kendi kendime de hep dövüşmeye çalışırdım. Bu spora 18 yaşında başladım. Bir süre devam ettim ve ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. İçimde ukde kalmıştı. Şimdi tekrar başladım.

Amacım 2 çocuğuma bu sporu sevdirerek hem örnek olmak hem de kendimi bu sporda daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Yarım kalan hikayemi de tamamlamak adına bütün hırsım ve azmimle çalışmaktayım." diye konuştu.