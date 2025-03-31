Manisa'da genci yaşlısı bayram şekeri topluyor

İHA

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın en özel geleneklerinden biri olan şeker toplama etkinliği, yüzyıllardır devam ediyor. Bu geleneğe yalnızca çocuklar değil, her yaştan insan katılıyor ve bayramın coşkusunu ve birlikteliği pekiştiriyor.

Bayram namazının ardından, 250 nüfuslu Kuşluk Mahallesi'nde mahalle sakinleri, evlerinin önlerinde hazırladıkları şeker, çikolata ve kek gibi ikramlarla çocukları sevindirdi ve misafirlerini ağırladı.

"HER YAŞ GRUBUNDAN İNSAN İÇİN ÖZEL BİR ZAMAN"

Kuşluk Mahallesi'nde her Ramazan Bayramı'nda devam eden bu gelenek, kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden İsmail Aybey, şunları söyledi: