Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Pekmezci mevkiinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapanlar, ilk kez bir boz ayıyı (Ursus arctos) görüntüledi.

Yaban hayatının zenginliğiyle dikkat çeken bölgede kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atların yanı sıra boz ayının da görülmesi büyük heyecan yarattı.

"MANİSA İÇİN BİR İLK"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, bu kaydın Manisa için bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Yaban hayatını izleme çalışmalarımız kapsamında, Pekmezci mevkiinde yer alan fotokapanlarımızda, su kaynağında boz ayıya ait görüntülere ulaştık. Bu kayıt, Manisa'da boz ayı varlığını belgeleyen ilk veri olması açısından biyolojik çeşitlilik için oldukça değerli. Bölgede ayrıca kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi diğer yaban hayvanlarına dair de görüntüler elde edildi. Boz ayılar, Bern Sözleşmesi'nin EK-II listesinde yer almakta olup, Bakanlığımız tarafından koruma altına alınmıştır.

Bu önemli gelişme, bölgenin ekolojik zenginliğinin korunması adına çalışmaların sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.